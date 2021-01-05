شكرا لقرائتكم خبر عن "السهل الممتنع" شعار حكم مواجهة الأهلي وسونيديب فى إدارة اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التونسى محمد المهدى في نزهة تحكيمية في لقاء الأهلي سونيديب

المباراة – الأهلي X سونيديب إياب دور الـ32 بدوري ابطال افريقيا

النتيجة –فوز الأهلي 0/4

الملعب - ستاد السلام

الحكم الدولي التونسى – محمد يسرى المهدى

المساعد الأول – ايمن بن سالم

المساعد الثاني – فوزى الجريدى

الحكم الرابع – محرز المالكى



اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

ظهر الدولي التونسي بلياقة بدنية جيدة خلال ادارته ونجح في التوزيع الجهد والتنويع مابين السرعة القصوى وتابع الهجمات المرتدة السريعة بشكل جيد من

خلال زاوية رؤية مناسبة وكان دائما متواجد في قلب الحدث رغم سهولة المباراة الا ان الاداء البدنى للحكم التونسى كان متميز.

الشخصية

الهدوء والثقة كان عنوان شخصية الدولي التونسي في أدارة المباراة وتدخل بشكل جيد في الوقت المناسب لوقف التهور بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر

تطبيق القانون (26 مخالفة – طرد – انذار وحيد )

صافرة الدولي التونسي كانت على موعد في تقدير المخالفات الفنية فاحتساب 26مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب وأحسن تقدير الفرق بين الالتحام

المشروع والتنافس العادل على الكرة طبقا للقانون ، كان الحكم التونسي على موعد مع البطاقة الأولى في المباراة وكانت من نصيب حارس مرمى الضيوف

عندما اشهار البطاقة الحمراء في وجه البنينى كارلوس دجورام لاعب بطل النيجر في الدقيقة 17 من عمر اللقاء مقابل بطاقة صفراء وحيدة من للأهلي من

نصيب احمد بيكهام في الدقيقة 91 .

المساعدين

ظهر الثنائي بيقظة وحاولوا التمركز بشكل جيد وسمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمه مؤثرة واشاروا على 5 حالات تسلل في توقيت مناسب كما تدخلوا

بشكل جيد في الأخطاء القريبة منهما وتعاونوا مع الحكم في أدارة المباراة طبقا للقانون .

الحكم الرابع

لم يجد صعوبة في السيطرة على المنطقة الفنية وأدى مهامه بشكل وتعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون.





إحصائيات المباراة: 26خطأ - 6ركلات ركنية - 3حالات تسلل – انذار وحيد – طرد – ركلة جزاء

الدرجات: الحكم8.0 المساعد الأول – 8.3 – المساعد الثاني – 8.3– الحكم الرابع –8.0–

طرد حارس مرمى بطل النيجر



