شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طاهر طاهر بـ"شد في الخلفية" خلال مباراة سونيديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة سونيديب بطل النيجر التي أقيمت اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وأثبتت الفحصوات الأولية تعرض طاهر محمد طاهر لشد في العضلة الخلفية وسيخضع للكشف الطبي غداً.

وصعد فريق الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الكبير على سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء،بالسلام في إياب دور الـ32 للبطولة ، ليُحقق المارد الأحمر الفوز بـ( 5_صفر) في مجموع المباراتين بعجما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالنيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالي آليو ديانج.

طاهر محمد طاهر سجل الهدف الأول في الدقيقة 13 بتمريرة سحرية من وليد سليمان قبل أن يسجل وليد سليمان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 37 ثم اضاف بدر بانون الهدف الثالث في الدقيقة 67 وأختتم كهربا مهرجان الأهداف عن طريق كهربا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ونجح الاهلي من خلال الفوز ذهاباً وإياباً في إزاحة النيجر في بداية رحلة الدفاع عن لقب دوري الأبطال الذي توّج به الاهلي النسخة الماضية بالفوز على الزمالك للمرة التاسعة في تاريخه ليبدأ المارد الأحمر رحلة حصد النجمة العاشرة مبكراً.