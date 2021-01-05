شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف حقيقة اقتراب عصام عبد عبد الفتاح من رئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مسئولو اتحاد الكرة ما تردد عن اقتراب عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، من اقترابه لرئاسة لجنة الحكام، وأنه حضر اليوم إلى الجبلاية بناء على دعوة من اللجنة الثلاثية، حيث سيقوم بمحاضرة الحكام غداً لتصحيح أخطاء الحكام في الأسابيع الأخيرة الماضية، رفقة وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالجبلاية.

وشدد مسئولو اتحاد الكرة، أن لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد مستمرة في منصبها ولا يوجد نية مطلقاً للاستعانة بعصام عبد الفتاح، خاصة أنه سيترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، بالإضافة إلى أن الأندية في اجتماعها الأخير أشادت بأداء لجنة الحكام الحالية بعد الأداء الجيد للحكام في المباريات الماضية وتقليص الأخطاء التحكيمية بشكل كبير.

يذكر أن اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة قررت إلغاء غرامة الـ250 ألف جنيه على أى ناد بمسابقة الدورى العام هذا الموسم يتم تأجيل مباراة له بالدورى بسبب انتشار فيروس كورونا بين لاعبيه لتصل إلى 16 حالة بالفريق وفقا للائحة للجنة المسابقات، التى وضعها مازن مرزوق رئيس اللجنة السابق.

كما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق فى وقت سابق، عدم تأجيل أى مباراة فى الدورى الجديد بسبب فيروس كورونا، إلا فى حال ظهور 16 حالة إصابة بالفيروس بين اللاعبين دون حساب الأجهزة الفنية والإدارية من بينهم، بحيث يمتلك الفريق 14 لاعبا يخوضون المباراة.كما رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل المباراة فى حال إصابة حراس المرمى الثلاثة لأى فريق بفيروس كورونا، حيث سيتم إلزام الأندية بالاستعانة بحراس مرمى من فريق الشباب مواليد 2001 و99 وإقامة المباراة بشكل طبيعى حفاظا على انتظام جدول المسابقة فى الموسم المقبل الذى سيشهد ضغطا كبيرا نظرا لضيق الوقت.