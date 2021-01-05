شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب دون راحة استعدادًا لمواجهة سيراميكا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استمرار التدريبات دون راحة، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه غدًا الأربعاء في الحادية عشرة صباحًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.
وكان الفريق قد نجح في حسم التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد أن تخطى سونيديب بطل النيجر بالفوز عليه بخمسة أهداف دون رد في مجموع لقائي الذهاب والعودة.
وكان الأهلي قد فاز بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب، الذي أقيم في نيامي عاصمة النيجر، قبل أن يكرر الفوز على سونيديب برباعية نظيفة في لقاء الإياب اليوم.
ونجح الأهلي في التغلب على سونيديب بطل النيجر، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "الأهلي we السلام"، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل رباعية المارد الأحمر طاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبدر بانون ومحمود كهربا.
وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز 5 / 0 في مجموع المباراتين بعد الفوز خارج الأرض بهدف وتكرار الفوز على أرضه برباعية نظيفة.