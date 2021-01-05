شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت المسحة الطبية التى خضعت لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب سلبية مسحة كافة أفراد البعثة قبل مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتى ستقام غدا الأربعاء على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية.

وكانت البعثة خضعت لمسحة أمس وفقا لبروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقبل 48 ساعة من المباراة، وتلتزم البعثة بالإجراءات الاحترازية سواء في مقر الإقامة او أثناء التنقل لملعب التدريب.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريبه الأخير على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية استعدادا لمباراة النجم الساحلي، وحرص عماد النحاس المدير الفني على التواصل عبر الاتصال بالفيديو اثناء المران وتابع كل التفاصيل. وشهد المران الذي قاده الثلاثي رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربو الفريق بعض الجمل الخفيفة وختم الفريق مرانه بالتدريب على ضربات الجزاء تحسبا للجوء اليها في المباراة. وتواجد ايهاب الجوهري مدير فرع شركة المقاولون العرب في تونس بالمران لتقديم التحية والدعم المعنوي للفريق، وعقد المهندس محمد عادل فتحي رئيس البعثة جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم. ويعقد الجهاز الفني محاضرة بالفيديو وتم الترتيب على تواجد عماد النحاس المدير الفني عبر تقنية الفيديو كول للحديث مع اللاعبين وشرح خطة المباراة.



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