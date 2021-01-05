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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 5 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 5 / 1 / 2021 إقامة مباراتين ضمن منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، حيث استضاف الأهلى فريق سونديب بطل النيجر في بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتقى بيراميدز بنظيره الاتحاد الليبى في بطولة الكونفدرالية.
بيراميدز يتأهل لدور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية بعد الفوز على الاتحاد الليبى 3 / 2
حصد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بطاقة التأهل لدور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على الاتحاد الليبى بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، فى إياب دور الـ 32.
الأهلي يُسقط سونيديب برباعية ويتأهل لدور المجموعات الإفريقي
نجح الأهلي في التغلب على سونيديب بطل النيجر، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "الأهلي we السلام"، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل رباعية المارد الأحمر طاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبدر بانون ومحمود كهربا.