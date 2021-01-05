شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 5 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 5 / 1 / 2021 إقامة مباراتين ضمن منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، حيث استضاف الأهلى فريق سونديب بطل النيجر في بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتقى بيراميدز بنظيره الاتحاد الليبى في بطولة الكونفدرالية.

بيراميدز يتأهل لدور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية بعد الفوز على الاتحاد الليبى 3 / 2