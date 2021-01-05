شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: موسيماني أبلغني بسيناريو مباراة سونيديب ومشاركتي بعد حسمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعد سمير لاعب الأهلي كواليس مشاركته الأولى مع المارد الأحمر بعد غياب طويل موضحا: "أشكر موسيماني وهو تحدث معي وقال لي أنه بحاجة لمنحك فرصة المشاركة في المباريات، وأكد لي أن المباريات التي يتم حسمها مبكرا سأشارك فيها، وتوقع سيناريو مباراة اليوم".

قال مدافع الاهلى خلال تصريحات لقناة الأهلي: "الحمد لله اطمأنيت على نفسي ، وواحدة واحدة انزل الماتشات".

تابع سعد سمير "موسيماني قريب من كل اللاعبين ويتحدث كثيرا مع كباتن الفريق محمد الشناوي وايمن أشرف وسعد سمير ووليد سليمان وكلها خاصة بالفريق ويحاول التقرب من كل اللاعبين ..وموسيماني كان حريص يمنح كل اللاعبين الذين لم يشاركوا الفرصة وكذلك العائدين من التعافي بفيروس كورونا ومموسيماني درب ذكي ويحاول منح الفرصة لجميع اللاعبين..

أردف سمير نتمنى نكمل على البطولات التي حصدناها ونواصل التتويج الألقاب، موجها الشكر لإدارة الأهلي ومحمود الخطيب بشكل شخصي لأنه دائما ما كان يتابعه ويتصل به ويتعامل مع اللاعبين كأب بخلاف أنه رئيس النادي وهذه أمور معنويا ترفع الروح المعنوية للاعبين ، كما وجه الشكر لزملائه الذين دعموه طوال الفترة الماضية وكذلك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

أضاف أتمنى عودة باقي المصابين كريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي وجونيور أجايي وهذه هي روح الأهلي أن الجميع يدعم اللاعب المصاب حتى يعود للمشاركة في المباريات مرة أخرى.

وحول قيام وليد سليمان بترك ركلة جزاء لزميله بدر بانون، أوضح سعد سمير أن الثنائي وليد وبدر من العناصر التي تجيد تسديد ركلات الجزاء، ولكن هناك روح جيدة بين كل اللاعبين، ولذلك قام وليد سليمان بترك الركلة لبدر، مشيدًا بقدرات اللاعب، الذي أصبح مثل اللاعبين المصريين، مشيرًا إلى أنه يتمنى ظهور كل لاعبي الفريق بمستوى جيد، والروح الجيدة هي التي تميز دائمًا لاعبي الأهلي.