شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحتفل بذكرى تأسيس الزمالك الـ110 بصورة برفقة أبنه أدم: تاريخ كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم محمود عبد الرزاق "شيكابالا"، بذكرى تأسيس القلعة البيضاء الـ 110، التى توافق اليوم 5 يناير، حيث شارك جمهوره بصورة مع ابنه آدم يرتديان قميص الزمالك.

وكتب شيكابالا عبر حسابه بموقع تويتر:" تاريخ كبير يحكي عليه .. 110 سنة فاتوا وعدوا عليه احكي واقول واغني نادي الزمالك يا عمري".



شيكابالا

ويحتفل نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، بمرور 110 أعوام على إنشاء النادى، وهو أحد قطبى الكرة المصرية عبر تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات والألقاب، منذ تأسيسه فى 5 يناير عام 1911 كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم "نادى قصر النيل"، وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، رئاسة النادى، وفى عام 1913 انتقل مقر النادى عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين فى مكان مبانى (الشهر العقارى ودار القضاء العالى) وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة والتى كان أحد أفرادها "سعد زغلول" رائد الحركة الوطنية المصرية.



شيكابالا عبر تويتر

ويشتهر الزمالك بثبات ألوانه الأساسية والذى لم تتغير على مدار تاريخ النادي الممتد منذ عام 1911، حيث يمتاز بالرداء الأبيض الذي يتوسطه خطان متوازيان باللون الأحمر بعرض قميص الفريق على الصدر، ويرمز اللون الأبيض لزي الفريق للسلام بينما يشير الخطان الأحمران للكفاح فى سبيل النصر.

من جانب أخر، ووقع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، عقدا جديدا، يربطه بالقلعة البيضاء، لمدة موسمين قادمين، وضرب قائد الزمالك مثلا في الوفاء والانتماء للنادي الأبيض، بالتوقيع على العقد الجديد دون أي اشتراطات، تاركا لإدارة النادي تقديره ماديا ويأتي توقيع شيكابالا على العقد الجديد في ظل علاقته الطيبة بالجميع، كونه قائدا للفريق، ويحظى بحب وتقدير كافة زملائه، وإدارة النادي.