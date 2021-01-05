"وسط تجمعات مائية".. الرجاء يودع دوري أبطال أفريقيا في مفاجئة مدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

ودع نادي الرجاء المغربي منافسات دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة، بعدما خسر المباراة التي جمعته مع تينجويت السنغالي بنتيجة 3-1 بعد ركلات الترجيح.

وخرج الرجاء من دور الـ32 من دوري الأبطال بعد تعادله سلبيًا مع تينجويت ذهابًا في السنغال، وإيابًا في المغرب خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، الثلاثاء.

مباراة الإياب بين الفريقين أقيمت في أجواء صعبة في ظل هطول الأمطار بكثافة على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، مما أدى لتكون تجمعات مائية كثيفة في أرض الملعب.

ولم ينجح لاعبي كلا الفريقين في تشكيل أي خطورة على كلا المرميين خلال اللقاء، في ظل عدم قدرة الكرة على التحرك بسبب تجمعات الأمطار في أرض الملعب.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم الفائز بينهما، حيث فشل لاعبو الرجاء في تسجيل أول ثلاث ركلات، وسٌجلت الرابعة بنجاح، بينما سجل لاعبو الفريق السنغالي ثلاث ركلات من أربع.

وجاء خروج الرجاء بعد نجاحه في التأهل إلى الدور قبل النهائي من النسخة الماضية للبطولة، قبل أن يخرج على يد الزمالك في الدور قبل النهائي.

الجدير بالذكر أن الرجاء سينتقل للعب في دور الـ32 الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما يكمل تينجويت مشواره بالتأهل لدور المجموعات من الأبطال.