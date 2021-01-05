المقاولون: سلبية مسحة جميع اللاعبين قبل مواجهة النجم بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أثبتت المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب سلبية مسحة كافة أفراد البعثة قبل مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي ستقام غدا الأربعاء على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية.

وكانت البعثة خضعت لمسحة أمس وفقا لبروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقبل 48 ساعة من المباراة.

وتلتزم البعثة بالإجراءات الاحترازية سواء في مقر الإقامة او أثناء التنقل لملعب التدريب.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريبه الأخير على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية استعدادا لمباراة النجم الساحلي التي ستقام غد الأربعاء في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وحرص عماد النحاس المدير الفني على التواصل عبر الاتصال بالفيديو اثناء المران وتابع كل التفاصيل.

وشهد المران الذي قاده الثلاثي رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربو الفريق بعض الجمل الخفيفة وختم الفريق مرانه بالتدريب على ضربات الجزاء تحسبا للجوء اليها في المباراة.

وتواجد ايهاب الجوهري مدير فرع شركة المقاولون العرب في تونس بالمران لتقديم التحية والدعم المعنوي للفريق.

وعقد المهندس محمد عادل فتحي رئيس البعثة جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم.

ويعقد الجهاز الفني محاضرة بالفيديو وتم الترتيب على تواجد عماد النحاس المدير الفني عبر تقنية الفيديو كول للحديث مع اللاعبين وشرح خطة المباراة.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران وورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء محمد اخصائيي التأهيل.

وتتكون بعثة المقاولون من 24 لاعبا هم: محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.