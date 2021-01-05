الأهلي يعزز رقمه القياسي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2020/2021 بتغلبه على ضيفه سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ32 للمسابقة.

وفاز بطل إفريقيا في مباراة الذهاب بهدف خارج ملعبه، ليصعد إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا (دور الـ16) بفوزه 5-0 في مجموع المباراتين.

وبات تأهل الأهلي إلى دور المجموعات هو السادس على التوالي للمارد الأحمر منذ عام 2016، والـ18 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال إفريقيا منذ انطلاق المنافسة بنظام المجموعات في الأدوار المتقدمة من عمر البطولة عام 1997.

بداية مشاركات الأهلي في مجموعات المسابقة القارية جاءت منذ 21 عاما، إذ شارك في هذا الدور خلال 17 نسخة، كالتالي: 1999، 2000، 2001، 2002، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2011، 2012، 2013، 2016، 2017، 2018، 2019 و2020.

نتائج الأهلي في مجموعات دوري الأبطال

لعب الأهلي ما مجموعه 102 مباراة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على مدار الـ17 نسخة.

حقق المارد الأحمر الفوز في 47 مباراة مقابل 31 تعادل وتلقي 24 هزيمة.

وسجل لاعب الأهلي 144 هدفا فيما استقبلت شباك الفريق 97 هدفا.

سجل مشاركات الأهلي في مجموعات دوري الأبطال

على مدار مشاركات الأهلي الـ17 الماضية في دور المجموعات للبطولة الأعرق والأقدم في القارة السمراء، نجح البطل التاريخي لإفريقيا في تخطي هذه المرحلة في 12 مناسبة.

ونجح الفريق في استكمال مشوار البطولة وتحقيق اللقب في 7 نسخ، أعوام: 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013 و2020.

واكتفى الأهلي ببلوغ النهائي وتحقيق لقب الوصيف في 3 نسخ من البطولة، أعوام: 2007، 2017 و2018.

وتواجد الأهلي في الدور نصف نهائي من البطولة في مناسبة واحدة عام 2010، وودع البطولة من الدور ربع النهائي على يد صنداونز الجنوب إفريقي.

واكتفى الأهلي بالتواجد في مرحلة المجموعات على مدار خمس مشاركات، أعوام: 1999، 2000، 2002، 2011 و2016.

يُذكر أن مرحلة مجموعات دوري الأبطال كانت تقام في ربع نهائي البطولة من نسخة 1997 وحتى نسخة 2016، قبل أن يتم تعديل نظام البطولة بإقامة مرحلة المجموعات بداية من دور الستة عشر بدء من نسخة 2017.