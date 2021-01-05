النحاس يعقد محاضرة فنية مع اللاعبين والجهاز المعاون بالفيديو كونفرانس

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، مع الجهاز المعاون واللاعبين محاضرة فنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي ضمن منافسات الكونفدرالية الأفريقية.

ويشرح النحاس خطة المباراة وأدوار اللاعبين خلالها والجوانب الفنية واختصاصات الجهاز المعاون المتمثل في رامي ربيع ورامي عادل، وأحمد زهران، مدربو الفريق، خلال مباراة الغد أمام النجم الساحلي بعد تغيبه هو وعلاء عبد الغني المدرب العام بالفريق آثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريبه الأخير على ملعب مصطفى بن جنات

بمدينة المنستير التونسية استعدادا لمباراة النجم الساحلي.

وحرص عماد النحاس المدير الفني على التواصل عبر الاتصال بالفيديو أثناء المران وتابع كل التفاصيل.

وشهد المران الذي قاده الثلاثي رامي عادل وأحمد زهران ورامي ربيع مدربو الفريق بعض الجمل الخفيفة وختم الفريق مرانه بالتدريب على ضربات الجزاء تحسبا للجوء اليها في المباراة.

وتواجد ايهاب الجوهري مدير فرع شركة المقاولون العرب في تونس بالمران لتقديم التحية والدعم المعنوي للفريق.

وعقد المهندس محمد عادل فتحي رئيس البعثة جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة البعثة وتضم رامي عادل وأحمد زهران وورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبدالرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الإداري وحسين عبدالغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء محمد اخصائيي التأهيل و24 لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبدالله ياسين وإبراهيم صلاح وعبدالرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس إدوار وأحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.