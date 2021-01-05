المقاولون العرب يعلن سلبية مسحة كورونا لجميع اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب سلبية مسحة كافة أفراد البعثة من فيروس كورونا قبل مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام غدًا الأربعاء، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية.

وكانت البعثة خضعت لمسحة مساء أمس وفقًا لبروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة

القدم وقبل 48 ساعة من المباراة.

وتلتزم البعثة بالإجراءات الاحترازية سواء في مقر الإقامة أو أثناء التنقل لملعب التدريب.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل وأحمد زهران وورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبدالرحمن محمد

مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الإداري وحسين عبدالغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء محمد إخصائي التأهيل و24 لاعبًا هم محمود أبو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وأمير عابد ومحمد مجلي وعبدالله ياسين وإبراهيم صلاح وعبدالرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس إدوار وأحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.