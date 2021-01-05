منافس المقاولون العرب.. النجم الساحلي يعلن إصابة لاعبه بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي النجم الساحلي التونسي، عن نتائج مسحة كورونا المستجد التي خضع لها الفريق مساء أمس الاثنين.

أكد نادي النجم الساحلي بأن جميع مسحات كورونا جاءت سلبية فيما عدا غفران النوالي لاعب الفريق التونسي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النجم الساحلي غدًا الأربعاء، على ملعب مصطفى بن جنات، ضمن دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الافريقية.

ويغيب عن المقاولون العرب، عماد النحاس المدير الفني وعلاء عبد الغني المدرب العام بعد إيجابية عينتهما، بالإضافة لخمس لاعبين يزداد عدد اللاعبين المصابين بالفيروس لـ٨ لاعبين.

كان مباراة الذهاب بين المقاولون العرب،

والنجم الساحلي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في مصر على ستاد عثمان أحمد عثمان.

واختتم المقاولون العرب استعداداته اليوم الثلاثاء، بعد خضوعه للتدريبات يومي الأحد والاثنين أيضًا، ويتابع النحاس التدريبات بالفيديو و يتم إرسالها له لتوجيه الملاحظات الفنية.

ويتواصل النحاس على مدار الساعة مع الجهاز المعاون واللاعبين من أجل مناقشة كافة الاستعدادات ووضع الخطة الفنية لمواجهة النجم، والتنسيق بين ثلاثي الجهاز الفني، رامي عادل ورامي ربيع، وأحمد زهران.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي.

وتضم البعثة كلا من رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء هويدى اخصائي التأهيل و٢٤ لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.