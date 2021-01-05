بعد الفوز على الاتحاد الليبي: شريف إكرامي يحقق رقمًا مميزًا مع بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - حقق شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز رقماً مميزاً بعد مشاركته مع فريقه في مباراة اياب دور الـ 32 أمام الاتحاد الليبي.

ونجح فريق بيراميدز في تخطي عقبة الفريق الليبي بعد فوزه بثلاثية

مقابل هدفين، ليؤكد علي تفوقه في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وأصبح شريف إكرامي ثاني أكثر حارس مرمي مصري خوضاً للمباريات الافريقية للاندية، بعد أن رفع

رصيده الي 89 مباراة افريقية خلال مسيرته.

وتخطي اكرامي المنضم لصفوف بيراميدز الصيف الماضي عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك السابق الذي خاض 88 مباراة.

وبات إكرامي علي بعد تسعة مباريات فقط من عصام الحضري صاحب الرقم القياسي في المشاركات الافريقية بـ 89 مشاركة.