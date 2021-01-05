السوق السعودي | هل فشلت صفقة النصر بسبب شهادة الكفاءة المالية؟

تترقب جماهير نادي النصر مصير صفقة نجم فريق باختاكور طشقند الأوزبكي، جلال الدين مشاريبوف، الذي أنهى اتفاقه مع إدارة النادي العاصمي.

لكن تقارير صحفية أوزبكية أكدت اليوم أن الصفقة فشلت بسبب عدم حصول النصر على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي حرمانه من قيد اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأشارت إلى أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا، سافر إلى الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل التوقيع على عقود انتقاله إلى صفوف النصر.

ويُعتبر مشاريبوف من أبرز النجوم الأوزبكيين، وشارك هذا الموسم في 23 مباراة، وسجل 7 أهداف، وقدم 15 تمريرة حاسمة، وهو أفضل صانع ألعاب في الدوري الأوزبكي.

وفي بطولة دوري أبطال آسيا الماضية شارك النجم الأوزبكي في 8 مباريات وهز الشباك مرتين وصنع هدفين، أما في كأس أوزباكستان فقد لعب 3 مباريات وصنع 5 أهداف.

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