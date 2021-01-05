مورينيو يشيد بلاعبه من خلال التقليل من نجم مانشستر يونايتد

أطلق مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو تصريحات مثيرة للجدل بخصوص سباق الحذاء الذهبي، الذي يحصل عليه هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح توتنهام يوم السبت الماضي، في استعادة نغمة الانتصارات بعد غياب دام أربع مباريات؛ بالفوز على ضيفه ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم توتنهام مواجهة ليدز، بثلاثة أهداف سجلها: المهاجم الإنجليزي “هاري كين”، والجناح الكوري الجنوبي “سون هيونج مين“، بالإضافة إلى المدافع البلجيكي “توبي ألدرفيريلد”.

وشهدت المباراة تسجيل سون لهدفه رقم 100 بقميص توتنهام بمختلف البطولات، وانفراده بوصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 هدفًا، بفارق هدف وحيد خلف نجم ليفربول، محمد صلاح.

وأثنى مورينيو بشدة على لاعبه الكوري الجنوبي، قائلًا: “أنا سعيد جدًا من أجل سون، لأن الناس الآن يقدرون قيمته”.

وأضاف: “لقد حصل مؤخرًا على جائزة بوشكاش، ووصل للهدف رقم 100 مع توتنهام، ويتواجد ضمن أول ثلاثة هدافين في الدوري الإنجليزي وبدون ركلات الجزاء”.

وتابع: “هذا أمر كبير، لأن بعض اللاعبين يسجلون في الموسم عشرة أهداف أو أكثر عبر ركلات جزاء، وأنا لا أتحدث عن هاري كين بالمناسبة”.

ويلمح مورينيو من خلال تلك التصريحات، إلى نجم مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، والذي سجل خمسة أهداف عبر ركلات جزاء من إجمالي 11 هدف سجله في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وسجل فرنانديز 15 ركلة جزاء منذ يناير الماضي، بعد انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي نظير 50 مليون جنيه إسترليني، محققًا خلال تلك الفترة إجمالي 26 هدفًا و 17 تمريرة حاسمة في عام 2020.

وحصل برونو فرنانديز على إشادة واسعة، وصنف كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متفوقًا على نجم مانشستر سيتي، كيفين دي بروين.

لكن المدير الفني السابق للشياطين الحمر، ليس من معجبين اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، بعد أن انتقد مواطنه في سبتمبر الماضي بطريقة ساخرة، قائلًا: “انضم برونو ورأينا كيف تأقلم سريعًا مع مانشستر يونايتد، لقد قدم الجودة التي كانت تنقص أداء الفريق منذ سنوات”.

وأضاف ساخرًا: “لكن لا ننسى كذلك أننا رأينا كم هو مميز في تنفيذ ركلات الجزاء، إنه يعتبر الأفضل في العالم في هذا الجانب، لقد تمكن من إثبات ذلك بعدما أتيحت له 20 ركلة جزاء في الموسم”.

يذكر أن فرنانديز استغل فرصة أخرى من ركلة جزاء ليمنح مانشستر يونايتد فوزًا بنتيجة (2-1) على أستون فيلا يوم الجمعة الماضي، ليقتسم الشياطين الحمر صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول برصيد 33 نقطة لكل منهما.

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