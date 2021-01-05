السوق السعودي | صفقة نجم الهلال مستحيلة على عملاق الأرجنتين!

دخل محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، ضمن اهتمامات فريق ريفر بليت الأرجنتيني لمحاولة ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت صحيفة “elfutbolero” البيروفية أن الصفقة مستحيلة على النادي الأرجنتيني، حيث يعاني ريفر بليت من أزمة مالية في الوقت الحالي، كما أن كاريلو يحصل على راتب مرتفع من الهلال.

وأشارت إلى أن الهلال لن يوافق على بيع كاريلو بمبلغ بأقل من 8 ملايين يورو، وهو مبلغ كبير على نادي ريفر بليت، ويعجز عن سداده.

وأضافت “كاريلو يحصل على أعلى راتب يتقاضاه لاعب بيروفي حول العالم، نظرًا للمستوى المميز الذي ظهر عليه مع الهلال وهو من الأوراق الهامة في تشكيلة المدرب رازفان لوشيسكو”.

جدير بالذكر أن كاريلو حضر إلى الهلال في صيف 2018، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، ثم قامت الإدارة الهلالية بضمه لمدة 4 سنوات.

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