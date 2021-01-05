فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الوحدات والجزيرة عمان في الدوري الاردني

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف الوحدات والجزيرة عمان في الدوري الاردني، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 5-1-2020، بالجولة ال20.

اقيمت مباراة الوحدات والجزيرة عمان على ملعب عمان الدولي، وانطلق فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش، وأدار اللقاء الحكم “أدهم مخادمة”.

تُوج الوحدات بلقب الدوري الاردني للمحترفين للمرة السابعة عشر فى تاريخه وذلك عقب فوزه على مضيفه اليوم الجزيرة عمان بهدف دون مقابل، وذلك قبل جولتين على نهاية المسابقة.

ويدين فريق الوحدات بالفضل للاعب “راتب صالح” مسجل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 6، جاء الهدف من تسديدة قوية من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

ووصل الوحدات الى النقطة 50 فى الصدارة وبفارق هائل من النقاط بينه وبين كل من الرمثا والجزيرة عمان (ثاني وثالث) الجدول على الترتيب والمتساويان فى عدد النقاط 38 نقطة لكل فريق.

إليكم فيديو يوتيوب اهداف المباراة

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