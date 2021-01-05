تقارير إسبانية: راموس يرفض عرض ريال مدريد ليرافق ميسي 

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت تقارير إسبانية أن قائد ريال مدريد سيرجيو راموس رفض عرض رئيس النادي فلورنتينو بيريز لتجديد عقده، وأخبره أن باريس سان جيرمان يريد التعاقد معه وليونيل ميسي هذا الصيف لتكوين "فريق خارق".



وينتهي عقد ميسي وراموس الصيف المقبل وتسمح لهما لائحة انتقالات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) الدخول في مفاوضات بداية من العام الجاري في حال عدم الرغبة في التجديد مع ناديهما.



ورغم ثقة مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، في أن راموس (34 عامًا) سيستمر في البرنابيو، إلا أن التقارير الواردة من إسبانيا أكدت أن قائد المنتخب الإسباني يفكر بجدية في مستقبله ولن يقدم تنازلات مالية للملكي بعد تلقيه عرضين من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.



وذكرت تقارير تليفزيونية في إسبانيا أن راموس تحدث مع فلورنتينو بيريز حول العرض المقدم له من سان جيرمان، وذلك قبل تعادل مدريد 1-1 أمام إلتشي في الليغا.



وقال راموس لبيريز: "أنا لا أقبل العرض الذي قدمته لي، ومن الآن فصاعدًا سأستمع إلى العروض". قبل أن يضيف: "أخبرني شخص ما من باريس سان جيرمان أنهم سيشكلون فريقًا رائعًا معي ومع ميسي".



وأكدت صحيفة "صن" البريطانية التي نقلت الحوار أنه إذا انتقل راموس وميسي بالفعل إلى باريس فإن مدرب بطل الدوري الفرنسي ماوريسيو بوكيتينو سيفتخر بفريق قادر حقًا على الفوز بدوري أبطال أوروبا.



وقالت الصحيفة إن بوكيتينو يتطلع بالفعل إلى إقناع الثنائي كيليان مبابي ونيمار بإبرام صفقات جديدة مع النادي خاصة وأن الثاني أهم مفاتيح إقناع ميسي بالقدوم إلى ملعب حديقة الأمراء.



وكانت تقارير أخرى قد ربطت ميسي وراموس أيضا بالانتقال إلى مانشستر سيتي الذي دخل في مفاوضات لضم النجم الأرجنتيني الصيف الماضي لكن الشرط الجزائي الضخم الذي لم يتنازل عنه برشلونة والبالغ 700 مليون يورو حال دون إتمام الصفقة، لكن الصيف القادم سيكون مختلفا حيث سيكون ميسي حرا في الانتقال لأي فريق يريده.

المصدر: مواقع إلكترونية