شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على سونديب برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل النادي الأهلى لدور المجموعات بعد فوزه على سونديب بطل النيجر بعدد 4 أهداف مقابل لا شيئ فى المباراة التى جمعتهما على ملعب وي السلام.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التى أقيمت فى النيجر احراز النادي الأهلي لهدف وحيد مقابل لا شيئ فى دوري أبطال أفريقيا.

وحقق أهداف مباراة اليوم طاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبدر بانون ومحمود كهرباء، كما حقق هدف مباراة دور الذهاب اللاعب المالي اليو ديانج.

بدأت اليوم مباريات دور العودة فى دوري ابطال افريقيا 2021 وشهد اليوم إقامة 4 مبارايت وهي مباريات الأهلي ضد sonidep ومباراة بريميرو دي أغوستو ومباراة صن داونز ضد جوننج جلاكسي والرجاء ضد تينجيه .