شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طاهر محمد طاهر في لقاء الأهلي وسونيديب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكى طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، من العضلية الخلفية خلال مشاركته خلال لقاء فريقه أمام سونيديب الذي فاز به حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، برباعية نظيفة متؤهلا لدور المجموعات للبطولة الأفريقية.

وظهر طاهر محمد طاهر، أثناء خروجه من المعلب ومشاركة محمد مجدي أفشة بديلا له، متحدثا مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ويضع يده على عضلته الخلفية اليمني.روجلس طاهر بجوار طبيب الأهلي الذي وضع لها ثلج على عضلته في محاولة منه لعلاجها سريعا، قبل إجراء إشاعة عليها غدا.