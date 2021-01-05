شكرا لقرائتكم خبر عن ألابا يفضل ريال مدريد على كبار البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، من عروض أندية البريميرليج.

وينتهي عقد ألابا مع بايرن بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال إلى صفوفه، بدءا من الصيف المقبل، بشكل مجاني.

وبحسب الموقع، والمقرب من ريال مدريد، فإن ألابا تلقى عدة عروض من كبار البريميرليج في الأيام القليلة الماضية، وعلى رأسها ليفربول، الذي يسعى لتقوية صفوفه مرة أخرى، وأوضح التقرير، أن رغبة ألابا ما زالت تتمثل في اللعب لريال مدريد، وارتداء قميص الميرنجي، بدءا من الصيف المقبل.

وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد قدم عقدا لألابا مدته 3 مواسم، براتب 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، وهو ما وافق عليه اللاعب دون تفكير أو انتظار لعروضٍ أكبر، من أجل تحقيق حلمه باللعب في صفوف الميرنجي.