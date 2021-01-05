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جنش يوجه رسالة لنادي الزمالك وللجماهير

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏احتفل محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمي منتخب مصر ونادي الزمالك بذكري مرور ١١٠ سنه علي تاريخ نادي الزمالك

وحرص جنش علي توجيه رساله لناديه وللجماهير في هذه المناسبة حيث كتب علي صفحته الشخصية: "بمناسبة حلول عامه العاشر بعد المائة ونحن برفقته.. دوماً ما كان الزمالك بيتي الأول

وقال‏:سعيد بتجديد عقدي مع النادي الذي انتمي له، وأتمنى التوفيق والسداد خلال الفترة المقبلة وأن أكون عند حسن ظن الجميع

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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