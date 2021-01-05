شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضرب الإسماعيلي بثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر فريق الإسماعيلى مواليد 2003 أمام نظيره الأهلى بثنائية دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم بملعب الجزيرة، وبذلك يظل الفريق بالمركز الرابع برصيد 9 نقاط. شهدت المباراة حضور محمود جابر المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2003 إضافة لإيهاب جلال مدرب حراس المرمى.

بدأ الفريق بتشكيل مكون ، عبدالله جمال، أمير الورداني، عبدالله حسني، محمد إيهاب، محمد عبدالمنعم، عبدالرحمن كتكوت، محمد سعاده، عمرو الساعي، أسامة مصطفي، عمرو سعيد،عاشور دونجا