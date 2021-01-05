سان جيرمان يتلقي ضربة موجعة بسبب نيمار

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح فريق باريس سان جيرمان عن مباراة فريقه الافتتاحية في عام 2021 نتيجة الإصابة التي تعرض لها في تدريب الأمس وأدت الى غيابه عن مران اليوم الختامي.

وبالتالي يغيب النجم البرازيلي عن مواجهة سانت إتيان التي ستقام في تمام العاشرة مساء غداً الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الفرنسي.