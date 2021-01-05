شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تواصل احتفالات 110 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكاتب الصحفي عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن قناة النادي ستواصل الاحتفال بمناسبة مرور 110 سنة على ذكرى تأسيس القلعة البيضاء وهو الحدث الذي ينال اهتمام كل عشاق ومحبي القلعة البيضاء بجميع أنحاء العالم في الأيام الجارية .

وأكد سالم أن الاحتفالات لن تقتصر على اليوم 5 يناير الموافق لذكرى تأسيس النادي ولكن هناك العديد من التقارير المصورة والاحتفالات المستمرة غدا الأربعاء ستذاع عبر قناة النادي وكذلك سيختتم الاحتفال بهذه المناسبة يوم الخميس بإذاعة المزيد من المواد المصورة والحلقات المخصصة لهذا الحدث .

وأشاد سالم بجهود "إعلام المصريين" والقائمين على قناة نادي الزمالك لتخرج احتفالات "110 سنة" بالصورة التي تليق بجماهير القلعة البيضاء وكذلك مثمنا جهود الكاتب الصحفي الكبير فتحي سند رئيس القناة ودوره في خروج الاحتفالية بالصورة المناسبة وكذلك التعاون المثمر مع المنظومة الإعلامية للزمالك .

وكانت المنظومة الإعلامية بالنادي قد حرصت على الاحتفال بذكرى مرور 110 سنة على تاريخ تأسيس النادي من خلال الموقع الرسمي والمجلة، حيث يتواجد حاليا بالأسواق عدد خاصة للاحتفال على مرور 110 عاما على تأسيس النادي العريق، كما يحتفل الموقع الرسمي بالعديد من التقارير الخاصة بهذه المناسبة.