شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أسباب احتفال الزمالك بكارتيرون وجروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - 11

على مدار تاريخ نادي الزمالك الممتد “110 سنة” توالت الإدارات الفنية على فريق الكرة بالقلعة البيضاء ومن بين عشرات الأسماء هناك من حفر اسمه في التاريخ الأبيض بحروف من ذهب .

ويحرص الموقع الرسمي على الاحتفال بذكرى مرور 110 سنة على تاريخ تأسيس النادي من خلال الموقع الرسمي والمجلة، حيث يتواجد حاليا بالأسواق عدد خاصة للاحتفال على مرور 110 عاما على تأسيس النادي العريق، كما يحتفل الموقع الرسمي بالعديد من التقارير الخاصة بهذه المناسبة.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المدربين الأجانب الذين صنعوا الفارق مع القلعة البيضاء :-

والبداية مع الإنجليزي باركر الذي قاد الزمالك للبطولة الأفريقية الثانية في تاريخه حيث كانت تسمى كأس أفريقيا للأندية البطلة، وهو المسمى السابق لدوري أبطال أفريقيا ونجح الزمالك في كتابة اسمه في سجلات الأبطال للمرة الثانية في بطولة 1986 تحت قيادة باركر.

من بين قائمة المدربين الأجانب المتوجين بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك نجد المدرسة الألمانية حاضرة بالمدير الفني فيرنر الذي توج باللقب القاري مع الفارس الأبيض عام 1996 على حساب شوتنج ستارز النيجيري.

وللمدرسة البرازيلية نصيب من بطولات دوري أبطال أفريقيا ممثلة في البرازيلي كارلوس كابرال المدير الفني السابق للزمالك والذي حقق دوري أبطال أفريقيا مع الزمالك عام 2002 على حساب الرجاء المغربي، وفي ذات السياق فقد توج الزمالك تحت قيادة كابرال بالسوبر الأفريقي والمصري أيضا كما توج بالدوري الممتاز.

واستمرت مسيرة الإنجازات تحت قيادة البرتغالي نيلو فينجادا الذي حصد مع الزمالك الدوري الممتاز، والسوبر المصري السعودي وكذلك البطولة العربية للأندية.

ومن أبرز المدربين الذين دخلوا قلوب الزملكاوية وتربعوا على عرشها كان البرتغالي جيسوالدو فيريرا والذي حصل على لقب الدوري المصري والكأس أيضًا موسم 2014/2015 مع نادي الزمالك في واحد من أنجح المواسم للعملاق الأبيض “موسم الثنائية”.

ويبقى للسويسري كريستيان جروس رصيد عند جماهير الزمالك بعد موسم شاق نجح فيه العملاق الأبيض في التتويج أولا بالسوبر المصري السعودي، كما توج بالكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى بمسماها الجديد.

آخر الأسماء التي نجحت في التتويج مع الزمالك بالبطولات كان الفرنسي باتريس كارتيرون الذي توج بلقبين في شهر فبراير من العام الماضي حيث توج بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي ثم السوبر المصري على حساب الأهلي وهو ما دفع جماهير الزمالك لتطلق عليه “فبراير الأبيض.”