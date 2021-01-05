رسميًا..عمرو وردة يعود لـباوك اليوناني

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن باوك اليونانى، عودة النجم المصرى عمرو وردة لصفوف الفريق مرة أخرى، بعقد لمدة عام ونصف، ليبقى مع الفريق حتى عام 2022، بعد إنهاء إعارته لفريق فولوس، الذى انضم إليه معارا خلال الانتقالات الصيفية الماضية.