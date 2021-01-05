شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا..عمرو وردة يعود لـباوك اليوناني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن باوك اليونانى، عودة النجم المصرى عمرو وردة لصفوف الفريق مرة أخرى، بعقد لمدة عام ونصف، ليبقى مع الفريق حتى عام 2022، بعد إنهاء إعارته لفريق فولوس، الذى انضم إليه معارا خلال الانتقالات الصيفية الماضية.
ونشر الحساب الرسمى لباوك اليونانى، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، فيديو لعمرو وردة مرتديا القميص الابيض والأسود، معلقا "عاد عمرو وردة إلى باوك".
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