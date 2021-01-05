شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق النادي لكرة القدم مواليد ٢٠٠٣، علي البنك الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب النادي ، بالجولة السابعة من المجموعة الثانية من بطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك: عبدالرحمن الفيومي، محي جمعة، ماجد هاني . بهذا الفوز ارتفع رصيد الفريق إلي ١٨ نقطة ليواصل تصدر المجموعة.

ويقود الفريق أحمد عبدالرءوف مديرا فنيا ، ويساعده عامر صبري مدربا عاما وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” مديرا اداريا للفريق ، ومدرب حراس ايمن الطويل ، وخالد عبد الرسول للعلاج طبيعي.

من جانبه، أكد عبدالرءوف، سعادته بمواصلة الفريق تصدر المسابقة والمجموعة الثانية ببطولة الجمهورية، موضحا أنه حريص خلال الوقت الحالي علي تجربة ومشاركة جميع اللاعبين.