شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعد لتقديم طلب لتأجيل مباراة الإنتاج بعد إصابة 15 فرد بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مسئولو سموحة، صدمة قوية، مساء اليوم الثلاثاء، عقب ظهور نتيجة التحاليل الطبية "رابيد تيست" التي خضع لها لاعبو الفريق، أمس الإثنين، قبل مواجهة الإنتاج الحربي.

ويستعد سموحة لمواجهة الإنتاج الحربي، بعد غد الخميس، على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاءت الصدمة بوجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل سموحة، سواء جهاز فني وإداري ولاعبين، من بينهم المدير الفني أحمد سامي.

ومن المقرر أن يتقدم سموحة بطلب تأجيل مباراة الإنتاج الحربي، في الساعات القليلة المقبلة.