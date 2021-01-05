شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: نواجه أزمة فى النقص العددى قبل مواجهة مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عدم امتلاك فريقه الكثير من اللاعبين للمشاركة أمام مانشستر يونايتد، في مباراة الغد بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية؛ بسبب الإصابات بفيروس كورونا.

وغاب عن جوارديولا 6 لاعبين في مباراة تشيلسي الأخيرة بالبريميرليج، ومع ذلك نجح في تحقيق انتصار مقنع بنتيجة 3-1.

وقال جوارديولا لسكاي سبورتس، "لا نملك الكثير من اللاعبين، أن نخوض مباراة أو اثنين بهذا الشكل أمر لا بأس به، ولكن إذا استمر اعتمادنا على 14 أو 15 لاعبا فقط لفترة طويلة، سيكون الأمر أكثر صعوبة، ولكن مثل كل الأشخاص حول العالم، علينا ضبط حياتنا وعملنا بأكبر صورة ممكنة، لا نملك البديل، الأمر الأهم أن يتعافى اللاعبون من كورونا بصورة جيدة، ويتجنب الآخرون الإصابة بقدر الإمكان، الكل يقاتل خطر كورونا، هذا الموقف جديد بالكلية، الأمر يشبه كما لو كنا في جزيرة داخل المجتمع، فكل شيء تم حظره عدا نحن، عندما يقول البعض إن لاعبي كرة القدم يتمتعون بخصوصية، ربما هذا صحيح، لم أعتقد ذلك في السابق، كنت ظن أنهم الأطباء والمعلمين والمهندسين، ولكن كل شيء تم غلقه عدا عملنا".

وعلق جوارديولا على المفاوضات مع كيفين دي بروين، "لا أشعر بالقلق على الإطلاق، أنا على ثقة تامة بأنه سيستمر، ولكن علينا احترام عملية تحقيق ذلك، لا أعرف ما يحدث لعدم تحدثي مع تيكسيكي المدير الرياضي، ولكنه يعرف كم نقدره ليس كلاعب كرة فقط، بل كإنسان، كما يعرف أهميته للنادي، لا أشعر بالقلق، ولكن في النهاية هذا قراره".