شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: بدايتنا لم تكن جيدة أمام الاتحاد الليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه سعيد بالفوز على الاتحاد الليبي والتأهل للدور المقبل في الكونفدرالية، مشددا على أنه رغم استقبال أهداف ولكنه يسجل الأهداف كذلك ويحقق الانتصار الرابع على التوالي محليا وقاريا، مشيرا إلى أن هناك بعض الأخطاء ظهرت في الأداء يسعى لعلاجها.

شدد المدرب على أن البداية لم تكن جيدة ومع الوقت سيطر الفريق على مجريات الأمور وكان الأفضل وسجل ٣ أهداف متتالية وكان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف لولا سوء التوفيق، موضحا أن النتيجة عادلة وراض إلى حد بعيد عن أداء بيراميدز، وسعيد بمشاركة بعض العناصر التي لم تلعب كثيرا في الفترة الأخيرة، والأهم هو الانتصار والتأهل خطوة جديدة في الكونفدرالية.

أكد المدرب أن الجهاز الفني يفكر مباراة تلو أخرى ويحاول الوصول لأفضل تشكيل ممكن مع الفريق، وكل ٣ أيام مباراة ويسعى للتعامل مع الأمر بصورة جيد ومنح الفرصة لجميع العناصر لتجهيزها، خاصة وأنه يحتاج القائمة بالكامل للمرحلة المقبلة الهامة.