شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو: سانتا كلوز منحنى فرصة التواجد فى ناد كبير.. ولا أمانع فى ضم ميسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان، موقفه بشأن إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وقال بوكيتينو، في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، "بالنسبة لميسي، لم أتحدث مع إدارة النادي بشأنه حتى الآن، لقد وصلت إلى باريس في الثاني من يناير، ونركز حاليا على الاستعداد لمباراة سانت إيتيان غدا في بطولة الدوري، سيكون لدينا متسع من الوقت للحديث في الموضوعات الأخرى، وما يمكن قوله، هو أننا نرحب في باريس بكل النجوم الكبار"

وأضاف، "لقد منحني سانتا كلوز هدية ثمينة من خلال السماح لي بالعمل مع ناد كبير، والعودة مجددا إلى باريس سان جيرمان بعد 20 عاما، أشكر رئيس النادي ناصر الخليفي والمدير الرياضي ليوناردو على منحي هذه الفرصة، وأعلم أن الشائعات لا تتوقف في كل الأندية الكبيرة، لقد توليت المسؤولية منذ أيام قليلة، ويجب أولا التأقلم مع الأجواء، العمل مدربا لسان جيرمان حلم أصبح حقيقة، توليت المسؤولية منذ 3 أيام، وسأفكر في كل الملفات الأخرى لاحقا".