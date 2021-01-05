شكرا لقرائتكم خبر صالح السيف في صدارة فئة المركبات الصحراوية الخفيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر السائق السعودي صالح السيف المرحلة الثانية من سباق رالي داكار السعودية 2021، بعد أن حل في المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، في المرحلة التي انطلقت من بيشة باتجاه وادي الدواسر، وامتدت لمسافة 685 كلم.

وجاء السيف أولا محققا زمنا قدره 05:05:07 متقدما على الإسباني جيرارد فارس، الذي جاء في المركز الثاني بفارق 01:40+، في حين حقق التشيلي فرانسيسكو لوبيز المركز الثالث بفارق 02:43+، الذي حافظ على صدارة الفئة بهذه النتيجة.

وصعد السيف إلى المركز التاسع في الترتيب العام بفئة المركبات الصحراوية الخفيفة، في ثاني أيام السباق الذي انطلق أمس من جدة باتجاه بيشة.

وعن هذا الإنجاز قال البطل صالح السيف «مرحلة اليوم كانت ممتعة على الأرض التي أحبها، والمناطق الرملية التي أفضلها، وبالرغم من النتيجة المميزة، إلا أننا واجهنا بعض الصعوبات والمشكلات، حيث أضعنا ما يقارب ربع الساعة بحثا عن إحدى النقاط، كما تعرض أحد إطارات المركبة للثقب، الأمر الذي أجبرنا على إنهاء آخر 15 كم من السباق بتلك الكيفية، وكان بالإمكان إنهاء السباق بفارق ربع ساعة عن أقرب المنافسين لولا هذا الأمر، ولكنه مؤشر جيد، وسنعمل بكل جد لمواصلة التقدم والثبات في المقدمة».

وأضاف «ما زال رالي داكار السعودية 2021 في بدايته، ولكنني راض كل الرضا عن نتيجة اليوم، على الرغم من الأخطاء التي حدثت، وأعد بأن أعمل جاهدا لمواصلة التفوق ورفع اسم المملكة عاليا بالتتويج بلقب هذا الرالي».

وتواصلت منافسات رالي داكار السعودية 2021 في مرحلتها الثالثة، والتي كانت في وادي الدواسر، بمسافة إجمالية تبلغ 629 كم، تتخللها مرحلة خاصة تبلغ 403 كم، ينطلق فيها المتسابقون محاولين تخطي صعوبات هذه المرحلة، التي تشتمل على الكثير من الطرق الوعرة، قبل الوصول مجددا إلى مسارات رملية.

فئة السيارات

حقق السائق القطري ناصر العطية المركز الأول، بزمن قدره 04:03:14، متقدما على السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل، الذي جاء في المركز الثاني بفارق 02:35+، فيما حل متصدر المرحلة الأولى السائق الإسباني كارلوس ساينز في المرتبة الثالثة بفارق 09:17+، في حين صعد السائق السعودي يزيد الراجحي إلى المركز الرابع في الترتيب العام، بعد تسجيله نتيجة مميزة في مرحلة اليوم، بزمن قدره 04:13:38.

الدراجات النارية

حقق الدراج الإسباني خوان باريدا المركز الأول، بزمن قدره 04:17:56، متقدما على الدراج الأمريكي ريكي برابيك بفارق 03:55+ والدراج التشيلي بابلو كوينتانيا الذي حل ثالثا بفارق 06:02+.

فئة الشاحنات

-استمر السائق الروسي ديميتري سوتنيكوف في تقديم النتائج القوية بصدارته لليوم الثاني على التوالي فئة الشاحنات، حيث حقق زمنا قدره 04:37:44 منحه الصدارة في وادي الدواسر، متقدما على مواطنه إيرات مارديف الذي حل ثانيا بفارق 03:17+، والبيلاروسي سياري فيازوفيتش الذي جاء في المركز الثالث بفارق 06:30+.

الدراجات النارية الرباعية

حقق الأمريكي بابلو كوبتي زمنا قدره 05:33:50 منحه صدارة الفئة أمام التشيلي جيوفاني إنريكو بفارق 01:03+ والفرنسي أليكساندر جيرو بفارق 03:30+.