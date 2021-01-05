شكرا لقرائتكم خبر انطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان الالكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية عن إطلاق النسخة الثانية من الدوري السعودي الالكتروني- دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الالكتروني لـ FIFA 21 - بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي الـ 16 في سلسلة مواجهات تجمع بين أبرز الأسماء في عالم FIFA 21 في المملكة، والتي ستبث عبر منصات البث الرقمية لاتحاد الرياضات الالكترونية والذهنية YouTube وTwitch.

وسيتم توزيع الأندية الـ 16 المشاركة إلى مجموعتين تضم فيها كل مجموعة ثمان أندية؛ تخوض مبارياتها من دور واحد، على أن تتأهل الأندية الأربع الأوائل من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

وتبدأ منافسات دور المجموعات السبت المقبل الموافق 9 يناير 2021، وستستمر حتى الأحد اليوم التالي لتحديد الفرق المتأهلة لدور الثمانية في الأسبوع المقبل.