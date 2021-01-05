انطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان الالكتروني

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وسيتم توزيع الأندية الـ 16 المشاركة إلى مجموعتين تضم فيها كل مجموعة ثمان أندية؛ تخوض مبارياتها من دور واحد، على أن تتأهل الأندية الأربع الأوائل من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.وتبدأ منافسات دور المجموعات السبت المقبل الموافق 9 يناير 2021، وستستمر حتى الأحد اليوم التالي لتحديد الفرق المتأهلة لدور الثمانية في الأسبوع المقبل.
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