شكرا لقرائتكم خبر تأجيل بطولة العالم لرفع الأثقال بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



واختتم المنتخب السعودي لرفع الأثقال معسكره الداخلي الذي أقيم ببيوت الشباب بمدينة جدة على مدى شهر كامل تحت قيادة المدير الفني للمنتخبات السعودية المدرب الجزائري عبدالمجيد بولحية ومساعديه الوطنيين عباس القيصوم وناجي آل صويلح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 20 سنة، التي تستضيفها مدينة جدة لمدة شهرين، حيث كان من المقرر انطلاقها في منتصف شهر مارس المقبل ليصبح الموعد الجديد لانطلاق هذا الحدث العالمي في الـ19 من شهر مايو المقبل.واختتم المنتخب السعودي لرفع الأثقال معسكره الداخلي الذي أقيم ببيوت الشباب بمدينة جدة على مدى شهر كامل تحت قيادة المدير الفني للمنتخبات السعودية المدرب الجزائري عبدالمجيد بولحية ومساعديه الوطنيين عباس القيصوم وناجي آل صويلح

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل بطولة العالم لرفع الأثقال بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.