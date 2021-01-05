شكرا لقرائتكم خبر 7 مدربين.. و3 بيانات يصعدون ضد الحكام وغرف VAR ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر مطلعة عن تلقي الاتحاد السعودي لكرة القدم طلبا من أحد الأندية، في دوري المحترفين لطاقم حكام أجانب لمباراته المقبلة في الدوري، في وقت ارتفعت فيه حدة الغضب في الأندية، حول مستوى التحكيم والقائمين على غرف الفار، بعد سلسلة من الأخطاء والتباين في القرارات، وهو ما أكده رئيس لجنة التحكيم عبر حسابه في تويتر.

وارتفع عدد المدربين الغاضبين والذين ظهروا على شاشات التلفاز إلى 7 مدربين، وكان آخرهم مدرب ضمك نورالدين بن زكري، الذي ذكر أن فريقه لا يكسب في وجود الحكم الخضير، قبل أن يعلن النادي إقالته أمس الأول.

وسبقه في انتقاد التحكيم مدرب الفتح فيريرا، والتعاون كاريتيرون، وكذلك مدرب الهلال في الجولة الماضية، والذي صب جام غضبه على حكم اللقاء الذي ألغى هدفا صحيحا لفريقه، إضافة إلى مدرب الرائد هاسي، الذي انتقد حكم لقاء فريقه أمام القادسية.

ووصف مدرب الاتفاق خالد العطوي ما حدث لفريقه أمام النصر بغير الطبيعي، فيما ذكر مدرب النصر المقال فيتوريا أن التحكيم يعطل تقدم كرة القدم السعودية.

من جهة ثانية ارتفعت البيانات الرسمية من الأندية المستاءة من أخطاء الحكام إلى 3 بيانات بعد بيان النصر والرائد، جاء بيان الأهلي ليحمل حكم المباراة وغرفة الفار المسؤولية في خسارة الفريق لنجمه إدريس فتوحي بعد إصابته من لاعب التعاون كادش، والتي وبحسب البيان كانت تستوجب الطرد، فأثرت على الفريق في المباراة واللقاءات المقبلة بخسارة عنصر مهم مدة 5 أسابيع.

اللافت عدم إصدار لجنة الانضباط أية عقوبة على منتقدي التحكيم عكس السنوات الماضية.

الأندية التي أصدرت بيانات:

النصر

الرائد

الأهلي

مدربون انتقدوا التحكيم فضائيا