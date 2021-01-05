انطلاق أول بطولة نسائية لكرة السلة في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة يوم 2021/02/5 موعد انطلاق أول دوري رسمي للسيدات في المملكة بمشاركة (38) فريق تمثل أندية مناطق (الرياض - مكة المكرمة - المدينة المنورة - الشرقية) مجموعة عسير وتبوك وتضم (الباحة وخميس مشيط وجازان وتبوك). وأوضحت رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة السلة الجوهرة فلاتة أن المرحلة الأولى تقام من دور واحد لجميع الأندية كلا في منطقته باستثناء منطقة عسير وتبوك تقام دورة مجمعة في منطقة عسير. وأبانت أنه يسمح فقط للمشاركة لسن 18 عاما وما فوق حسب التاريخ الميلادي، والتأكيد على جميع الفرق الالتزام في التعليمات واللوائح الصادرة من وزارة وأبانت أنه يسمح فقط للمشاركة لسن 18 عاما وما فوق حسب التاريخ الميلادي، والتأكيد على جميع الفرق الالتزام في التعليمات واللوائح الصادرة من وزارة الرياضة ، وتطبيق اللوائح العامة الصادرة من الاتحاد السعودي التي تخص البطولات والمسابقات والجزاءات، ويسمح بمشاركة لاعبة أجنبية ولاعبتين تحملان إقامة نظامية وكذلك لاعبتين من المواليد. وأشارت الجوهرة إلى أنه تم إرسال شروط ولوائح البطولة إلى مكاتب وزارة الرياضة والأندية. وقدمت شكرها لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة على دعمهم للجنة وتوفير جميع العوامل المساعدة من أجل إنجاح البطولة. بطولة كرة السلة النسائية: المرحلة الأولى تقام من دور واحد لجميع الأندية.

منطقة عسير وتبوك تنظم دورة مجمعة في منطقة عسير.

يسمح لسن 18 عاما وما فوق حسب التاريخ الميلادي.

يسمح بمشاركة لاعبة أجنبية.

لاعبتين تحملان إقامة نظامية.

لاعبتين من المواليد.

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