شكرا لقرائتكم خبر هل تجبر إقالات الأهلي فلادان على فسخ عقده؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى مدرب الفريق الأول للنادي الأهلي فلادن استياءه من القرارات التي اتخذتها إدارة النادي دون الرجوع له أو أخذ رأيه فيها، كونها شملت إنهاء عقود ثلاثة أشخاص من الجهاز الفني المساعد للمدرب.

وكانت إدارة النادي أنهت عقد كل من مساعد المدرب مازن بهكلي ومترجم الفريق مشاري الغامدي ومدرب اللياقة سليم الابرق، وهذه القرارات أغضبت المدرب الذي اجتمع مع إدارة النادي حتى وقت متأخر من مساء أمس الأول عقب صدور القرار.

وتأمل الإدارة من اتخاذ هذه القرارات التي أثارت غضب المدرب أن تكون سببا في فسخ العقد بين الأهلي وفلادان بالتراضي، خصوصا أنها قامت باتخاذها دون الرجوع له، وسعيا منها لعدم تحمل الشرط الجزائي للمدرب.

وعلمت «مكة» أن إدارة النادي تواصلت مع أحد المدربين الوطنيين لقيادة الدفة الفنية للفريق بعد مغادرة فلادان.

ولم تكتف إدارة الأهلي بهذه الأسماء، بل عمدت إلى إقالة المشرف العام على الفئات السنية محمد الحارثي بعد أن خدم في النادي نحو 14 عاما، كما ألغت عقد أحمد هزازي أحد أفراد الطاقم الطبي بالنادي.

يذكر أن الإدارة اتخذت تخفيض الرواتب لهؤلاء المقالين حجة لإنهاء عقودهم.

الأسماء التي أقالتها إدارة الأهلي:

محمد الحارثي: المشرف العام على الفئات السنية

مازن بهكلي: مساعد المدرب مشاري الغامدي: مترجم الفريق

أحمد هزازي: أحد أفراد الجهاز الطبي للفريق

سليم الابرق : مدرب اللياقة والمعد البدني