الاتحاد يفعل خيار الشراء لحجازي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت إدارة نادي الاتحاد والجهاز الإداري المشرف على كرة القدم بالفريق الأول خيار شراء عقد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي من نادي ويست بروميتش.

وكانت إدارة الاتحاد قد تعاقدت مع اللاعب حجازي في أواخر فترة الانتقالات الصيفية الماضية بنظام الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء وتوثيق عقد جديد لمدة موسمين مقبلين.

وجاءت هذه الخطوة من صناع القرار في البيت الاتحادي نظير القيمة الفنية العالية للاعب وتأثيره الفني والمعنوي والقيادي داخل الفريق منذ قدومه مع تغيير ملحوظ في المنظومة الدفاعية وتكوين شخصية مختلفة للفريق عن الموسمين الماضيين.

من جهة أخرى فاجأ رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد اللاعبين بقيمة المكافأة المالية التي سيستلمونها عقب فوزهم على الشباب في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

حيث قرر الحائلي منح كل لاعب مبلغ 150 ألف ريال تحفيزا لهم لمواصلة حصد النتائج الإيجابية والاستمرار في عدم الخسارة في 14 لقاء بشكل متتال.

إلى ذلك خصص المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد فابيو كاريلي برنامجا خاصا للمحترف البرازيلي برونو هنريكي، يختبر من خلاله جاهزيته البدنية والفنية لتحديد موعد عودته التدريجية للقائمة الأساسية للفريق.

وقد أعلنت إدارة النادي عن وصول اللاعب إلى المملكة قادما من البحرين، بعد أن تأخر وصوله بسبب تعليق الرحلات الدولية في المملكة الأسبوع الماضي.

وقد غادر اللاعب جدة متوجها إلى بلاده في الثاني من ديسمبر للوقوف بجانب زوجته التي وضعت مولودها الأول، حيث غاب بسبب تلك الظروف عن مواجهات الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام أندية الرائد والهلال والباطن.