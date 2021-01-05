كورونا يحرم اليوفي من خدمات  مدافعه ساندرو أمام ميلان

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وخضع اللاعب البرازيلي للعزل، في الوقت الذي دخل فيه الفريق والجهاز الفني في فقاعة مخصصة لمواصلة التدريبات واللعب، حيث يستعد يوفنتوس لمواجهة المتصدر ميلان، اليوم، في قمة منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي.وبات ساندرو ثالث لاعب من يوفنتوس يتعرض للإصابة بكورونا منذ بداية الموسم، حيث غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراتين، والأمريكي ويستون ماكيني عن مباراة في أكتوبر الماضي.
وكان دانييل روجاني والفرنسي بليز ماتويدي اللذان غادرا الفريق، إضافة إلى باولو ديبالا، قد تعرضوا للإصابة بالعدوى الموسم الماضي في شهري مارس وأبريل على الترتيب.
ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.
لاعبون من يوفنتوس أصيبوا بالفيروس:
- البرازيلي أليكس ساندرو
- البرتغالي كريستيانو رونالدو
- الأمريكي ويستون ماكيني
- دانييل روجاني
- الفرنسي بليز ماتويدي
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