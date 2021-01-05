شكرا لقرائتكم خبر كورونا يحرم اليوفي من خدمات مدافعه ساندرو أمام ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا المستجد التي أجريت على مدافع يوفنتوس، البرازيلي أليكس ساندرو إيجابية، وذلك بعد ظهور أعراض خفيفة عليه، بحسب ما أعلنه النادي.

وخضع اللاعب البرازيلي للعزل، في الوقت الذي دخل فيه الفريق والجهاز الفني في فقاعة مخصصة لمواصلة التدريبات واللعب، حيث يستعد يوفنتوس لمواجهة المتصدر ميلان، اليوم، في قمة منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي.

وبات ساندرو ثالث لاعب من يوفنتوس يتعرض للإصابة بكورونا منذ بداية الموسم، حيث غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراتين، والأمريكي ويستون ماكيني عن مباراة في أكتوبر الماضي.

وكان دانييل روجاني والفرنسي بليز ماتويدي اللذان غادرا الفريق، إضافة إلى باولو ديبالا، قد تعرضوا للإصابة بالعدوى الموسم الماضي في شهري مارس وأبريل على الترتيب.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

لاعبون من يوفنتوس أصيبوا بالفيروس: