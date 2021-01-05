قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بالقاهرة الجمعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن إقامة قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال، والدور التمهيدي لكأس الاتحاد (الكونفيدرالية) الجمعة المقبل بمقر الاتحاد بالعاصمة المصرية القاهرة. وذكر (كاف) عبر موقعه الرسمي، أمس، أن الأندية الفائزة بمجموع المباراتين بالدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال ستشارك في قرعة دور المجموعات، بينما ستشارك الأندية الفائزة بمجموع المباراتين في الدوري التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية، في قرعة الدور التمهيدي الثاني الإضافي أمام الخاسرين بمجموع المباراتين بالدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال. وتقام مباريات إياب دور الــ32 لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الثلاثاء والأربعاء. وتقام مباريات إياب دور الــ32 لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الثلاثاء والأربعاء. وكان الأهلي المصري توج بلقب دوري أبطال أفريقيا نسخة الموسم الماضي، فيما فاز نهضة بركان المغربي بلقب الكونفيدرالية.

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