مقابل 5 مليون يورو.. سانت إيتيان الفرنسي يُوافق على ضم مصطفى محمد فى يناير

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الثلاثاء عن أن نادي سانت إيتيان الفرنسي يحضر عرضاً جديداً للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك، بعدما قدم النادي الفرنسي عرضاً بقيمة 4.5 مليون يورو لضم اللاعب الأسبوع الماضي، لكن إدارة الزمالك رفضت بحسب الصحافة الفرنسية والذى تضمن أن يحصل الزمالك مستقبلاً على نسبة 10% من إعادة بيع مصطفى محمد فى المستقبل.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن إدارة الزمالك رفضت عرض النادي الفرنسي حيث طلبت الحصول على 5 ملايين يورو.، وهو ما وافق عليه مسئولى النادى الفرنسي للتعاقد مع اللاعب فى الميركاتو الشتوي الحالي.

وشدد التقرير على أن إدارة سانت إيتيان تعمل في الفترة الحالية على تحضير عرض أفضل من أجل إقناع نظيرتها في الزمالك بالموافقة عليه.

ويفصل هذا العرض فقط 500 ألف يورو عما طلبه مسؤولو الزمالك للتخلي عن اللاعب، وهو ما يقرب الصفقة من الاكتمال بنجاح، لا سيما في ظل عقد اللاعب الصاعد جلسة مع مسؤولي ناديه، لإبلاغهم بالعرض الفرنسي الجديد، مشددا على رغبته في الاحتراف خلال شهر يناير الحالي وليس بنهاية الموسم.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية، عن رغبة نادي سانت إيتيان القوية، في التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بطلب من المدير الفني، كان كلود بويل، وذلك من أجل تحسين أوضاع الفريق في الدوري، بعد تراجع النتائج مؤخرا.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن جان كلود بويل المدير الفني لفريق سانت إيتيان يبحث عن التعاقد مع مهاجم هذا الشتاء، وأن صفقة مصطفى محمد صاحب الـ23 عاما، قريبة من الانتهاء، على الرغم من أنه في البداية كان النادي المصري مترددًا في بيع لاعبه، ولكن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة في الصفقة.

وأوضحت الصحيفة، أنه خلال فترة الانتقالات الشتوية، سيكون لدى نادي سانت إتيان أولويتان واضحتان للغاية، الأولى ستكون التعاقد مع مدافع لتعويض رحيل ويسلي فوفانا إلى ليستر سيتي الصيف الماضي والثاني سيكون ضم قلب مهاجم.

وأشارت تقارير إلى وجود وفد من نادي سانت اتيان في القاهرة بالوقت الحالي من أجل التفاوض مع نادي الزمالك حول التعاقد مع مصطفى محمد.

ويحتل فريق سانت اتيان المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة بعد مرور 17 جولة من منافسات الدوري الفرنسي، ولم يسجل لاعبوه سوى 18 هدفا فقط.

ويعتبر مصطفى محمد من أبرز لاعبي الزمالك خلال الموسم الماضي، حيث قاده للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يخسر 2-1 أمام مواطنه الأهلي فى نهائى القرن على إستاد االقاهرة الدولي.