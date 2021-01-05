فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي يغيبان عن مران الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -



غاب أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك عن مران اليوم بعدما حصل غلي اذن من الجهاز الفني بالحصول غلي راحة يومين من التدريبات.

وسافر بن شرقي الي دبي لقضاء راحة برفقة زميله في الفريق فرجاني ساسي الذي غاب عن مران اليوم ايضا.

وسبق ان سافر بن شرقي برفقة طارق حامد الي الامارات لقضاء عطلة منذ اسبوعين.

تغيب فرجانى ساسى لاعب الزمالك، عن تدريبات الفريق الأبيض المقامة حاليا بمقر النادى، حيث بدأ المران منذ قليل دون حضور اللاعب التونسى بينما شهد المران انتظام مواطنه حمزة المثلوثى، لتستمر حالة الغموض حول مصير ساسى مع القلعة البيضاء وموقفه من التجديد للأبيض.