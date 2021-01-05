شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يفتتح باكورة أهدافه مع الأهلي في مرمى سونيديب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل بدر بانون لاعب الأهلي هدفه الأول مع الفريق الأحمر في الدقيقة 67 من عمر مباراته ضد سونيديب والتي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي، أحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم وعلي معلول، أليو ديانج وحمدي فتحي ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف، وأحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأيمن أشرف وسعد سمير وأكرم توفيق وصلاح محسن ومحمود كهربا ومحمد مجدي أفشة.

ووصل فريق الأهلي ملعب "الأهلي we السلام" استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والي يدخلها الأهلي بروح عالية بعد الفوز في موقعة الذهاب خارج أرضه بهدف نظيف سجله المالي اليو ديانج.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم لتأكيد تأهله إلى دور الـ 16 للبطولة «دوري المجموعات»، بعد فوزه في مواجهة الذهاب على سونيديب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في نيامي عاصمة النيجر، حيث يمنح الفوز الذي حققه الأهلي في مواجهة الذهاب أفضلية في مواجهة الليلة حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة لبلوغ دوري المجموعات .