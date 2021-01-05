شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة إدارة الزمالك: ندعم العمل المؤسسى.. ولا أتدخل فى شئون الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك أنه لا صحة لما تردد عن تدخله في الفترة الأخيرة بالتفاوض مع بعض نجوم فريق كرة القدم بالنادي أو التدخل في هذا الشأن.

وشدد عبد العزيز في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن إدارة النادي تدعم العمل المؤسسي وأن هناك متخصصون في هذا الملف ولجنة رباعية مشكلة من قبل إدارة النادي تقوم بهذا الدور.

وتابع رئيس القلعة البيضاء: "اللجنة الرباعية دائمة وتتابع كل ملفات كرة القدم بالنادي وهي التي تقوم بدور التفاوض مع نجوم الكرة وإدارة النادي تدرس القرارات النهائية وتعتمدها ولا نتدخل في شئون الكرة وهناك مختصون بذلك".

وأضاف: "نجتمع مع رؤساء اللجان ورؤساء الأجهزة في مختلف القطاعات لمحاولة تسيير الأمور وحل كل الملفات الشائكة ونسعى للعمل من أجل مصلحة الزمالك".

ونفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز ما تردد في الساعات الأخيرة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول استقالة لجنة الحكماء بالنادي، والتى تضم الدكتور كمال درويش والدكتور محمد عامر والكابتن أحمد مصطفى والإعلامي القدير فهمي عمر .

وشددت إدارة الزمالك أن لجنة الحكماء لاتزال موجودة وتقوم بدورها الاستشاري لإدارة النادي لما تضمه من قامات وخبرات إدارية كبيرة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في صالح النادي.