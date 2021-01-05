شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة :تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمباراة مصرو اليابان كنموذج تجريبي لمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مباراة المنتخب المصري لكرة اليد مع نظيره الياباني والتي أقيمت بالصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن استعدادات المنتخب المصري لخوض منافسات بطولة العالم والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة من حول العالم شهدت تطبيق صارم ودقيق لكافة الإجراءات الاحترازية والخطة الطبية وفقاً للنموذج الخاص بالفقاعة الطبية المقررة على المنتخبات والأجهزة الفنية والإدارية المشاركة في المونديال .

كما شهد صبحي قبيل المباراة أداء لجنة المتطوعين وطرق دخول وخروج الجماهير والمقرر لها نسبة ال20 % من سعة كل صالة ، وأشاد وزير الشباب والرياضة بالاجراءات المتبعة من قبل المتطوعين في التعامل مع المباراة كنموذج لمباريات البطولة والتي ستنطلق في خلال أيام .

وأضاف صبحي أن بطولة العالم لكرة اليد بمصر تُعد بمثابة استكمال لمسيرة مصر التنموية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية أعدت صالات البطولة وصالات التدريب على أعلى مستوى ووفقاً للمعايير والمقاييس العالمية .

وطالب صبحي لاعبي المنتخب الوطني المصري بضرورة بذل أقصى مجهود خلال الفترة القادمة وخلال البطولة لتحقيق مركز يليق بمكانة مصر على كافة الأصعدة .

يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة اليد بمصر تقام على عدد 4 صالات هي الصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي ، صالة العاصمة الإدارية ، صالة برج العرب بالاسكندرية ، صالة 6 أكتوبر .