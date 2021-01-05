شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتأهل لدور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية بعد الفوز على الاتحاد الليبى 3 / 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بطاقة التأهل لدور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على الاتحاد الليبى بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، فى إياب دور الـ 32.

وكان الفريق السماوى حقق الفوز فى مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد الإسكندرية بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 مكرر، وينتظر القرعة التى ستقام يوم 8 من الشهر الجارى لتحديد الفريق الذى سيواجهه بيراميدز فى الدور المقبل من البطولة.

وتقدم على مهدى للفريق الليبى فى الدقيقة 3 من عمر اللقاء، ثم نجح عبد الله السعيد فى تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء حصل عليها رمضان صبحى فى الدقيقة 22، ثم أضاف البوركينى اريك تراورى الهدف الثانى فى الدقيقة 27 بعد صناعة من أحمد فتحى، ثم أضاف دودو الجباس الهدف الثالث من ضربة رأس متقنة من أحمد فتحى، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أحرز عمران صالح لاعب الاتحاد الليبى الهدف الثانى لفريقه.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد حمدي، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر، وأحمد فتحى

خط الوسط: إسلام عيسى، وعمر جابر، وإيريك تراوري، وعبد الله السعيد، ورمضان صبحى

خط الهجوم: دودو الجباس

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: المهدي سليمان، وجون أنطوي، وأحمد توفيق، ومحمود وادي، ونبيل عماد دونجا، وإبراهيم عادل، وأحمد سامي.

هدف الاتحاد الليبى

هدف عبد الله السعيد

هدف اريك تراورى

هدف دودو الجباس

هدف عمران صالح