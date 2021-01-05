الامارات | خبر سار لأنصار الشارقة بعد انتظام جوناثاس في التدريبات

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لأنصار الشارقة بعد انتظام جوناثاس في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على صفحته عبر "تويتر" عن خبر سار لأنصاره، حيث انتظم مهاجم الفريق البرازيلي جوناثاس دي خيسوس في تدريبات الفريق مجددا، بعد شفائه من الإصابة التي كان قد تعرض لها في أغسطس الماضي، في أول ظهور له مع الفريق خلال مباراة ودية أمام النصر.

وخضع على إثرها إلى عملية جراحية في الرباط الداخلي للركبة. وأشار نادي الشارقة إلى أن جوناثاس أكمل جاهزيته واستعاد لياقته، وبدأ تدريباته مع المجموعة.

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